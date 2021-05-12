ЕЭК проведет выездное заседание Коллегии и встречу с бизнес-сообществом в июне в Бресте

12 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия намерена провести в июне в Бресте выездное заседание Коллегии ЕЭК и встречу с бизнес-сообществом. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович уточнил, что выездное заседание Коллегии ЕЭК пройдет ориентировочно в 20-х числах июня и будет приурочено к 80-летию начала Великой Отечественной войны. "Мы будем проводить выездное заседание Коллегии комиссии, где будем рассматривать актуальные вопросы сотрудничества, и встречу с бизнес-сообществом. То есть мы хотели бы получать обратную связь о том, как срабатывают решения, которые мы принимаем, для того чтобы где-то что-то подкорректировать", - отметил он.

Глава Коллегии ЕЭК добавил: делегация ЕЭК также намерена принять участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию начала Великой Отечественной войны.-0-