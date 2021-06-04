ЕЭК работает над соглашениями об общем рынке газа и о применении навигационных пломб - Мясникович

4 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия активно работает над двумя соглашениями - об общем рынке газа и о применении навигационных пломб для отслеживания перемещения товаров. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сегодня на сессии Петербургского международного экономического форума "ЕАЭС: успехи и вызовы интеграции, новая парадигма развития", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Комиссия работает над двумя соглашениями. Это соглашение об общем рынке газа: через него мы планируем создать равные условия для хозяйствующих субъектов. И второе соглашение, которое идет непросто, но я думаю, что оно будет все-таки подготовлено и направлено на выполнение внутригосударственных процедур в текущем году, - это внедрение электронных навигационных пломб, что позволит обеспечить беспрепятственное перемещение товаров в рамках нашего союза и на экспорт", - сказал Михаил Мясникович.

Он также отметил, что в условиях пандемии была произведена определенная перезагрузка, позволившая принимать ЕЭК и уставным органам ЕАЭС нормативные акты прямого действия. "Таких актов Коллегия ЕЭК, Совет ЕЭК, Евразийский межправсовет приняли около 250", - добавил Михаил Мясникович.-0-