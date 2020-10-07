ЕЭК рассчитывает, что страны ЕАЭС договорятся об условиях возобновления транспортного сообщения

7 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийской экономической комиссии рассчитывают, что страны Евразийского экономического союза в ближайшее время договорятся об условиях возобновления транспортного сообщения в ЕАЭС. Об этом заявила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ия Малкина сообщила, что ключевой темой предстоящего 9 октября в Ереване заседания Евразийского межправительственного совета станет санитарно-эпидемиологическая ситуация и вопросы возобновления пассажирского сообщения в ЕАЭС. "Вопрос стоит остро, все страны и граждане ждут конкретных решений, - подчеркнула она. - Надеемся, что стороны смогут договориться о перечне условий для безопасного возобновления сообщения".-0-