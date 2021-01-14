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14 января 2021, 18:18

ЕЭК рассматривает заявления о злоупотреблении доминирующим положением компаниями Yandex и Mail.ru

Фото из архива
Фото из архива

14 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийскую экономическую комиссию поступили заявления Ассоциации правообладателей, лицензиаров и лицензиатов по защите авторских прав в интернете о признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях компаний Yandex и Mail.ru, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Согласно заявлениям эти компании, злоупотребляя своим доминирующим положением, нарушили статью 76 Договора о Евразийской экономическом союзе об общих правилах конкуренции", - сказали в ЕЭК.

"В настоящее время антимонопольный блок комиссии рассматривает вопрос о разработке проектов предложений о совершении действий, направленных на устранение признаков нарушения общих правил конкуренции и реализации мер, которые позволят урегулировать спор и поспособствуют восстановлению конкуренции на соответствующих рынках на взаимовыгодных условиях без проведения расследований и наложения штрафов", - добавили в пресс-службе.-0-

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