ЕЭК рассмотрела кооперационные проекты по профилактике и лечению инфекционных заболеваний

23 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии рассмотрела предложения по кооперационным проектам в здравоохранении. Они касаются прежде всего научных исследований и внедрения инновационных разработок по профилактике, диагностике и лечению инфекционных заболеваний, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Предложения являются частью мер и механизмов для развития евразийской интеграции до 2025 года в области здравоохранения. По словам члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслана Бекетаева, совместные инициативы и кооперационные проекты в здравоохранении будут способствовать взаимной интеграции науки стран ЕАЭС. Речь о получении новых знаний, освоении новых технологий и налаживании научных контактов, что особенно важно в условиях глобальных угроз, таких как пандемия COVID-19, повлекшая масштабные негативные социально-экономические последствия для всех стран.

"Такие проекты будут способствовать совместной генерации знаний в ЕАЭС, поскольку сегодня решение наиболее значимых проблем здравоохранения возможно лишь сообща", - подчеркнул Руслан Бекетаев.-0-