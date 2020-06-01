ЕЭК рассмотрит план мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 в ЕАЭС

1 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии 2 июня рассмотрит план мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Намечено рассмотреть проект комплексного плана мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекционных заболеваний в государствах союза, - отметили в пресс-службе. - После одобрения Коллегией ЕЭК документ рассмотрит Совет комиссии. Утвердить его планируется решением Евразийского межправительственного совета".

На заседании Коллегии рассмотрят также несколько регулирующих документов по применению санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер. Среди них - изменения в формы единых ветеринарных сертификатов на ввозимые в ЕАЭС подконтрольные товары из третьих стран, в единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), а также в положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории ЕАЭС.

В сфере промышленной политики запланировано утверждение положения о проведении молекулярной генетической экспертизы племенной продукции стран ЕАЭС.-0-