ЕЭК разрабатывает методику оценки того, как препятствия влияют на взаимную торговлю

22 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия разрабатывает особую методику, чтобы оценивать, как препятствия влияют на взаимную торговлю. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Коллегия ЕЭК по поручению межправсовета разрабатывает методику оценки влияния препятствий на взаимную торговлю. Накануне первые наработки представил член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев", - сказала Ия Малкина.

"Методика является новым документом в сфере оценки влияния барьеров на взаимную торговлю, - отметила представитель ЕЭК. - В качестве пилотной разработки был предложен метод анализа динамических рядов показателей взаимной торговли товарами, подпадающими под действие препятствия. В ходе обсуждения было решено не ограничиваться одним методом и подготовить подборку различных методов для полноценной оценки влияния препятствий на взаимную торговлю".-0-