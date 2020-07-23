ЕЭК разрабатывает систему мер для недопущения необоснованных запретов на поставки сельхозпродукции

23 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия разрабатывает систему мер, которая позволит не допустить необоснованных запретов на поставки сельхозпродукции и одновременно повысит безопасность продуктов питания. Об этом сегодня во время онлайн-брифинга рассказал член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день мы имеем целый ряд примеров, когда уполномоченные органы, которые осуществляют надзор, используют свои полномочия применительно к тем сферам, к которым этот надзор не относится", - констатировал Виктор Назаренко.

В частности, речь идет об остаточном содержании антибиотиков в продуктах питания и введении на этом основании запретов на поставки продукции. Для урегулирования проблемы ЕЭК предложила внести изменения в технический регламент "О безопасности пищевой продукции". "Когда мы внесем эти показатели в технический регламент, у нас будет четкое разграничение, что обнаружение превышения остаточного содержания ветеринарных лекарственных средств по какому-то виду продукции является нарушением технического регламента и за это нарушение должны быть приняты меры, которые предусмотрены законодательством в сфере технического регулирования, - сказал министр ЕЭК. - Сегодня в большинстве случаев на практике применяются меры, которые предусмотрены законодательством в сфере ветеринарного контроля, хотя наличие антибиотиков мы относим к сфере технического регулирования".

Виктор Назаренко сообщил, что на недавнем заседании Евразийского межправительственного совета в Минске было дано поручение установить четкие допустимые уровни содержания остатков лекарственных средств в продукции животного происхождения, а также установить четкие методы определения этих остатков. Причем это касается не только сырья, но и переработанной продукции. Что касается переработанной продукции, то, по словам Виктора Назаренко, соответствующие предложения специально созданная рабочая группа должна внести до 1 декабря текущего года, а изменения в техрегламент планируется подготовить к 1 апреля 2021 года. Относительно сырья и непереработанной продукции необходимый контроль может быть установлен еще раньше, сообщил он.

Министр ЕЭК подчеркнул, что в современном мире невозможно отказаться от применения лекарственных средств в животноводстве. В связи с этим в настоящее время подготовлен документ, регулирующий обращение ветеринарных лекарственных средств в ЕАЭС. Его принятие, считает Виктор Назаренко, позволит навести порядок в этой сфере и сделать продукцию более качественной и безопасной. При этом министр ЕЭК особо отметил, что разработчики всех новых ветеринарных препаратов в соответствии с этим документом будут обязаны указывать безопасное количество остаточного содержания этих средств, а также методики для их определения.-0-