ЕЭК разработает механизм подтверждения страны происхождения товара для госзакупок

21 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия начинает разрабатывать нормативные акты, которые будут регулировать подтверждение страны происхождения товара для целей госзакупок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Евразийский межправительственный совет принял необходимое для производителей государств ЕАЭС распоряжение по определению страны происхождения товара при госзакупках, - отметили в ЕЭК. - Распоряжение принято в связи с обращениями госорганов и субъектов хозяйствования Беларуси и Казахстана в отношении постановления правительства России №616 от 30 апреля этого года, согласно которому поставщик государства ЕАЭС может принять участие в закупках в России только тогда, когда его товар включен в реестр евразийской промышленной продукции". Причем в этот реестр товары из стран ЕАЭС могут быть включены лишь в случае, если они соответствуют требованиям к промышленной продукции, установленным другим постановлением правительства России - №719 от 17 июля 2015 года.

"В связи с этим для допуска промышленной продукции из стран ЕАЭС к российским госзакупкам распоряжением Евразийского межправсовета предусмотрено просить правительство России включать в евразийский реестр продукцию государств-членов на основе актов экспертизы, выданных ТПП стран союза с учетом признания эквивалентности понятий "российский товар", "технологическая операция, совершенная на территории Российской Федерации" и понятий "товар, происходящий из государства - члена Евразийского экономического союза", "технологическая операция, совершенная на территории государства - члена Евразийского экономического союза". Такой механизм предложено использовать до 31 декабря 2020 года", - пояснили в ЕЭК.

Одновременно ЕЭК поручено до конца года разработать и принять правила ведения реестра евразийской промышленной продукции и порядок подтверждения страны происхождения товара на территории Евразийского экономического союза для государственных (муниципальных) закупок. "Комиссия рассматривает возможность регламентации соответствующих процедур при участии широкого круга заинтересованных со стороны как национальных правительств, так и бизнеса", - добавили в пресс-службе.-0-