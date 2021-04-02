ЕЭК разработает программу совместных действий ЕАЭС в сфере защиты прав потребителей

2 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия разработает программу совместных действий государств Евразийского экономического союза в сфере защиты прав потребителей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК по итогам заседания консультативного комитета под председательством члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко.

На заседании рассмотрены реализация мероприятий стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года в области защиты прав потребителей, а также приоритеты предстоящей работы в этой сфере. Виктор Назаренко отметил высокую вовлеченность уполномоченных органов стран ЕАЭС в процесс реализации поставленных задач по обеспечению и защите прав потребителей. "В первом квартале 2021 года в рамках стратегии-2025 приняты общие принципы и критерии добросовестной деловой практики, рекомендации по разработке государственных программ по защите прав потребителей", - отметил он.

Одной из важных тем обсуждения стала необходимость разработки общих подходов стран ЕАЭС к защите прав потребителей в электронной торговле, совершенствование права союза в сфере обеспечения качества и безопасности товаров и услуг. В ЕЭК считают, что эффективным инструментом станет программа совместных действий государств ЕАЭС в сфере защиты прав потребителей.

"Это комплексный документ, реализация которого позволит скоординировать усилия стран и комиссии для защиты интересов потребителей на рынке союза", - подчеркнул Виктор Назаренко.

ЕЭК представила результаты сравнительного анализа мирового опыта и практики государств ЕАЭС в области формирования и деятельности институтов независимой экспертизы качества потребительских товаров, работ, услуг. Основные выводы исследования будут применяться при подготовке рекомендаций ЕЭК для государств союза в этой сфере.

В заседании консультативного комитета приняли участие представители государственных и общественных организаций в сфере защиты прав потребителей государств ЕАЭС, а также из государства-наблюдателя при ЕАЭС Узбекистана.-0-