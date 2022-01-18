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Экономика
18 января 2022, 20:18

ЕЭК разработала допмеры по популяризации в ЕАЭС электромобилей

Фото из архива
Фото из архива

18 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня приняла рекомендацию, направленную на популяризацию в Евразийском экономическом союзе экологически чистого транспорта, сообщили БЕЛТА в промышленном блоке ЕЭК.

"Документ содержит информационные, организационные и финансовые направления развития электротранспорта и соответствующей инфраструктуры, - рассказали в ЕЭК. - Странам союза предлагается усилить работу по популяризации зеленого транспорта, например путем установления минимальной доли электротранспорта в автопарках такси, каршеринговых сервисах и госучреждениях. В документе подчеркивается важность дальнейшего развития сервисной инфраструктуры, а также увеличения числа электрозарядных станций".

"Развитие электротранспорта сопряжено с рисками макроэкономического, геополитического, финансового, правового, технологического и экологического характера. Даже если не учитывать способ получения электроэнергии, много проблем возникает в связи с использованием аккумуляторов. На основании обзора международного опыта, подготовленного промышленным блоком комиссии, мы проработали этот вопрос на экспертном уровне с нашими странами и подготовили дополнительные предложения по стимулированию электротранспорта", - прокомментировал документ член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Актуальность вопроса подтверждается также нормативно-правовыми актами по созданию благоприятных условий для внедрения электротранспорта, принимаемыми в государствах ЕАЭС. "Например, в России принята концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта до 2030 года, в Беларуси действует госпрограмма стимулирования электротранспорта, подкрепленная соответствующими указами Президента, а в Армении импортеры электромобилей освобождены от налога на добавленную стоимость", - добавили в ЕЭК.-0-

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