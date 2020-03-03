ЕЭК разработала механизм повторного изъятия из нацрежима при проведении госзакупок

3 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня рассмотрела механизм установления повторного изъятия из национального режима при проведении государственных (муниципальных) закупок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Ранее этот вопрос уже обсуждался на заседании Евразийского межправительственного совета, но у сторон остались разногласия", - напомнили в ЕЭК.

По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Серика Жумангарина, механизм уже разработан. "В частности, он предполагает, что государство уведомляет другие страны Евразийского экономического союза и ЕЭК о намерении установить повторное изъятие. В случае, если у государств есть возражения, вопрос выносится на рассмотрение Коллегии ЕЭК. Стороны должны определиться, каким образом Коллегия будет принимать решение: консенсусом или большинством голосов", - пояснили в пресс-службе.

"После доработки документ планируется вынести на заседание Совета ЕЭК", - добавили в ЕЭК.-0-