ЕЭК разработала новые правила, которые облегчат взаимный доступ лекарств на рынки ЕАЭС и ЕС

17 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия подготовила документ, который должен облегчить взаимный доступ лекарств на рынки Евразийского экономического союза и Евросоюза, сейчас он проходит публичное обсуждение. Об этом сообщила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"На правовом портале ЕАЭС проходит публичное обсуждение проекта решения Совета ЕЭК о новой редакции правил надлежащей практики фармаконадзора, - сказала Ия Малкина. - Обновление правил обусловлено опытом мониторинга безопасности лекарственных препаратов и выявления их неблагоприятного воздействия на человека".

Новая редакция также учитывает обновление правил фармаконадзора Европейского союза. "Это позволит обеспечить сопряжение двух региональных систем и облегчит взаимный доступ лекарственных препаратов на евразийский и европейский фармацевтические рынки", - подчеркнула Ия Малкина.

Она добавила, что обсуждение новой редакции правил продлится до 24 апреля.-0-