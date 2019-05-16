ЕЭК разработала план реализации первого цифрового проекта в ЕАЭС

16 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) одобрила проект распоряжения Совета ЕЭК "Об утверждении верхнеуровневого плана мероприятий по реализации проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий", сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

Ранее Евразийский межправительственный совет одобрил запуск проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий", который определен в основных направлениях реализации цифровой повестки ЕАЭС в качестве приоритетного. "Запуск первого цифрового проекта решит проблему кооперации, - считает председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян. - Эта цифровая платформа будет защищать интересы малого и среднего бизнеса, так как для него снимается значительное количество операционных расходов. Через нее предприятия могут продавать свои услуги и товары и одновременно находить для себя клиентов. Это достаточно серьезный прорыв". Решения Межправсовета по цифровой повестке означают, что в ЕАЭС впервые формируется цифровая экосистема, которая позволит странам союза реализовать свой цифровой суверенитет. "Мы будем не только пользователями транснациональных цифровых платформ, у нас будет своя собственная цифровая евразийская платформа", - подчеркнул Тигран Саркисян.

"Проект "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий" направлен на создание экосистемы по формированию партнерства, кооперации и субконтрактации, вовлечение малых и средних предприятий в производственные цепочки крупных производителей, оптимальную загрузку производственных мощностей, а также стимулирование инновационных процессов путем трансфера технологий, возможности продвижения продукции субъектов промышленности на рынки третьих стран с использованием международных цифровых экосистем, - пояснили в ЕЭК. - Евразийская сеть предоставит доступ к территориально распределенному набору сервисов государств-членов, в том числе за счет включения сервисов кооперации и субконтрактации, трансфера технологий национальных компонентов, и большому объему консолидированной информации, необходимой для ведения хозяйственной деятельности и обеспечивающей поддержку промышленной кооперации и трансфера технологий. Проект предусматривает реализацию в два этапа. Первый должен быть завершен к концу 2019 года. Второй рассчитан до конца 2020 года".-0-

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