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21 мая 2021, 16:44

ЕЭК разработала предложения по финансовому мониторингу в странах ЕАЭС

Михаил Мясникович. Фото из архива
Михаил Мясникович. Фото из архива

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разработала предложения, связанные с финансовым мониторингом и администрированием налога на добавленную стоимость в странах ЕАЭС. Об этом сообщил глава коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщает ТАСС.

"В первую очередь я хотел бы отметить позицию: практически все главы государств говорили о необходимости углубления взаимодополняемости наших экономик с тем, чтобы решать вопросы продовольственной безопасности и решать вопросы роста взаимной торговли. Были интересные предложения, касающиеся финансового рынка, это в определенной степени новая постановка, для того чтобы уменьшить не только вопросы дедолларизации, но и вопросы, которые касаются взаимных расчетов, ценообразования и других актуальных проблем на финансовом рынке. Я хочу сказать, что эту тему мы уже нарабатываем, есть определенные предложения, которые касаются финансового мониторинга, в первую очередь то, что касается администрирования вопросов, связанных с налогом на добавленную стоимость", - отметил Михаил Мясникович.

"Есть соответствующие предложения, которые мы уже разработали. Я эту тему обсуждал с председателем Центробанка РФ госпожой Набиуллиной, с руководством Национального банка Беларуси и с другими ключевыми фигурами, которые действительно во многом определяют политику на финансовом рынке нашего союза", - добавил Михаил Мясникович.-0-

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