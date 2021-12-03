ЕЭК разработала рекомендацию для обеспечения свободы перемещения граждан между странами ЕАЭС в пандемию

3 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия разработала для стран Евразийского экономического союза рекомендацию по обеспечению свободы перемещения граждан между государствами ЕАЭС в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Алтынай Омурбекова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Со стороны департамента разработан проект рекомендаций по свободе передвижения рабочей силы в условиях пандемии", - сказала Алтынай Омурбекова.

Она пояснила, что цель данной рекомендации - предотвратить повторение ситуации, которая наблюдалась в начале 2020 года в связи с пандемией, когда закрылись границы стран ЕАЭС и граждане этих государств не имели возможности свободно перемещаться и реализовывать свои права.

"Данная рекомендация, я надеюсь, будет принята, и это облегчит гражданам возможность передвигаться в условиях пандемии", - добавила представитель ЕЭК.-0-