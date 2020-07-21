ЕЭК разработан проект документа о подходах к возобновлению международного железнодорожного сообщения

21 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Главные санитарные врачи стран Евразийского экономического союза обсудили подготовку союзных документов в условиях пандемии COVID-19 и ослабление действующих ограничений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"На заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия Евразийского экономического союза представлена информация об утверждении Евразийским межправсоветом комплексного плана мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний в ЕАЭС. Также совет проинформирован об одобрении Коллегией ЕЭК временных санитарно-эпидемиологических требований к работе объектов зеленых коридоров (транспортных маршрутов) на таможенной границе и таможенной территории союза", - проинформировали в пресс-службе.

Отмечено, что ЕЭК разработала проект документа, определяющего подходы к возобновлению международного железнодорожного сообщения, и готова прорабатывать его на экспертном уровне.

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию, ряд государств-членов снимает ранее установленные ограничения, - констатировали в ЕЭК. - Например, в Беларуси на сегодня отсутствуют требования о 14-дневной обсервации для прибывающих граждан, а ПЦР-исследования на COVID-19 носят рекомендательный характер. С 15 июля отменена изоляция лиц на 14 дней для прибывающих на территорию Российской Федерации регулярными воздушными рейсами. Иностранные граждане, прибывающие в Россию регулярными рейсами, представляют сведения об отрицательном результате исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия. При этом российские граждане, прибывающие регулярными рейсами в течение трех календарных дней, представляют результаты теста на COVID-19. Кроме того, учитывая эпидситуацию в каждом регионе, Российская Федерация продолжает снимать ранее введенные ограничения. В стране начинают вновь работать театры, кинотеатры, курорты, разрешаются спортивные мероприятия".-0-