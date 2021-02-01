ЕЭК разрешила временный беспошлинный ввоз в ЕАЭС судов для геологоразведки

1 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии разрешил временный ввоз в Евразийский экономический союз некоторых видов морских судов без уплаты таможенных пошлин и налогов. Об этом сегодня на брифинге сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отмечу, что это касается судов, которые используются для геологоразведки", - сказала Ия Малкина. С инициативой принятия данного решения выступила российская сторона.

"Льготный ввоз судов для геологоразведки будет возможен на срок до одного года, - уточнила помощник председателя Коллегии ЕЭК. - Однако будет действовать ряд условий. Во-первых, такие суда должны находиться в собственности иностранных лиц. Во-вторых, они должны быть зафрахтованы лицами стран союза по договору тайм-чартера или бербоут-чартера".

Освобождение от уплаты пошлин и налогов будет касаться судов, которые были ввезены с 1 июля 2020 года. Действовать мера будет по отношению к судам, ввезенным до 31 декабря 2024 года включительно.-0-.