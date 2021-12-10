ЕЭК: реализация Стратегии-2025 идет по плану

10 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Реализация стратегии развития евразийского экономической интеграции до 2025 года осуществляется в соответствии с планом. Об этом сообщила на брифинге по итогам состоявшегося сегодня заседания Высшего Евразийского экономического совета официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании ЕЭК доложила лидерам стран ЕАЭС об итогах реализации Стратегии-2025 в текущем году. "В целом темпы ее реализации соответствуют запланированным, - сказала Ия Малкина. - Всего в 2021 году было предусмотрено выполнить 84 мероприятия. Кроме того, более 100 осуществляются на постоянной основе".

Представитель ЕЭК привела несколько примеров. В частности, в текущем году была актуализирована методология разделения препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС на барьеры, изъятия и ограничения, что позволяет более оперативно рассматривать их, квалифицировать и устранять. Страны ЕАЭС запустили проект "Работа без границ", который расширяет возможности трудоустройства и найма граждан государств ЕАЭС на рынке труда союза. Также вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся в ЕАЭС, которое определяет порядок и механизм экспорта пенсии, предусматривает суммирование стажа работы для определения права на пенсию, и многое другое.

"Главы государств поручили комиссии продолжить эту работу", - отметила Ия Малкина.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в режиме видеоконференции. В нем принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.-0-