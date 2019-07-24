ЕЭК рекомендовала странам ЕАЭС принять допмеры по защите рынка от опасной продукции

24 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла рекомендацию о дополнительных мерах по защите рынка Евразийского экономического союза от ненадлежащей и небезопасной продукции, ввозимой из третьих стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Одна из ключевых задач комиссии - создание эффективной системы защиты внутреннего рынка союза от небезопасной продукции, - отметили в пресс-службе. - Этому должен способствовать постоянный и конструктивный диалог руководителей органов государственного контроля за соблюдением требований техрегламентов ЕАЭС и таможенных органов. В рекомендации Коллегии ЕЭК определен алгоритм их взаимодействия".

В частности, национальные органы госконтроля при обнаружении в своей стране небезопасной и ненадлежащей продукции должны проинформировать таможенные органы, предоставив им ряд сведений: название небезопасного товара, дату его выявления, наименование предприятия или фамилию предпринимателя, которые продавали такой товар, данные о товаросопроводительных документах, наименование страны изготовления, предприятия-изготовителя и т.д. Аналогичную информацию органам госконтроля предоставляют таможенные органы, если у них есть основания полагать, что какая-либо продукция ввозится из третьих стран с нарушением техрегламентов ЕАЭС.

"Получив сведения, органы госконтроля и таможни должны применять меры в соответствии с национальным законодательством и правом ЕАЭС, - пояснили в ЕЭК. - Например, органы госконтроля в течение пяти рабочих дней проведут предварительное разбирательство в отношении такой продукции и уведомят таможенный орган, направивший информацию, о его итогах".

Рекомендация Коллегии ЕЭК позволит обмениваться информацией между органами, выявлять на границе ненадлежащую и небезопасную продукцию, поступающую из третьих стран, предотвращать выпуск ее в обращение, а также ускорить выявление товаров, не соответствующих требованиям техрегламентов союза.

"В будущем, после подписания межгосударственного соглашения по гармонизации госконтроля, такое взаимодействие планируется ввести на обязательной основе с учетом применения рекомендации", - добавили в пресс-службе.-0-