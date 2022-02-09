ЕЭК рекомендовала странам ЕАЭС сблизить понятия, характеризующие качество товаров

9 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия рекомендовала странам Евразийского экономического союза сблизить понятия, характеризующие качество товаров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила рекомендацию "О подходах к определению понятия "качество товаров" в сфере защиты прав потребителей", - проинформировали в пресс-службе. - В понятие "качество" предложено включать характеристики, обеспечивающие соответствие товаров установленным требованиям безопасности, условиям гражданско-правового договора, целям их использования, а также представленной потребителю информации".

Положения документа будут способствовать гармонизации национального регулирования и обеспечению принципа равной защиты прав потребителей в ЕАЭС, подчеркнули в ЕЭК.

"Рекомендация подготовлена в соответствии с планом мероприятий по реализации стратегии-2025 для минимизации существующих различий в национальном регулировании", - добавили в пресс-службе.-0-