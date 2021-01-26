ЕЭК рекомендовала странам ЕАЭС усилить госконтроль за выполнением требований техрегламентов

26 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила рекомендацию "О принципах и подходах в отношении применения риск-ориентированного подхода в сфере государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Документ поможет предотвратить выпуск в обращение и обращение на рынке союза продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов ЕАЭС, повысить эффективность госконтроля за соблюдением этих требований путем использования унифицированных принципов применения риск-ориентированного подхода, - полагают в ЕЭК. - Модель риск-ориентированного подхода предусматривает осуществление государственного контроля (надзора) на основе оценки риска нарушения требований технических регламентов союза. По результатам такой оценки выбираются форма, продолжительность и периодичность проведения мероприятий по государственному контролю (надзору)".

Цель данного подхода - оптимальное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов при госконтроле, снижение издержек юридических лиц и предпринимателей, а также повышение результативности деятельности органов государственного контроля (надзора).-0-