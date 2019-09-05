ЕЭК: Россия снимает препятствия для свободного движения некоторых товаров из стран ЕАЭС

5 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия снимает препятствия для свободного движения некоторых товаров, произведенных в странах Евразийского экономического союза, заявили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Россельхознадзор проинформировал ЕЭК об отмене ранее введенных ограничений на поставки в Россию животноводческой продукции в отношении пяти казахстанских предприятий. Кроме того, белорусская сторона подтвердила устранение барьера, связанного с введенными Россельхознадзором в июле 2018 года ограничениями на поставки с территории Беларуси свежих шампиньонов. Коллегия ЕЭК ранее приняла решение уведомить Россию о необходимости соблюдать право ЕАЭС. Сейчас этот барьер устранен, а белорусские шампиньоны беспрепятственно поставляются в Россию", - отметили в ЕЭК.

"В результате совместной работы ЕЭК и наших коллег из стран ЕАЭС устранены ограничения, связанные с поставками отдельных категорий продовольственной продукции. Мы воспринимаем меры, принимаемые Россией, как готовность к продолжению конструктивного диалога по снятию ограничительных мер, которые серьезно отражаются на предпринимателях наших стран", - процитировали в пресс-службе члена Коллегии (министра) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.-0-