ЕЭК считает спекуляциями публикации о затягивании разработки нормативов по глицидиловым эфирам

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийской экономической комиссии считают спекуляциями отдельные публикации в СМИ о том, что ЕЭК якобы искусственно затягивает сроки внесения нормативов по глицидиловым эфирам в технические регламенты ЕАЭС на пищевую продукцию. Об этом заявила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Действительно, в последнее время тема установления нормативов допустимого уровня глицидиловых эфиров жирных кислот в технических регламентах союза в сфере безопасности пищевой продукции стала предметом различных спекуляций, - сказала Ия Малкина. - Претензии к комиссии сводятся к необходимости внести изменения, устанавливающие нормативы глицидиловых эфиров, по ускоренной процедуре. При этом в адрес комиссии и ее должностных лиц допускаются безосновательные, не соответствующие действительности выпады".

Помощник председателя Коллегии ЕЭК подчеркнула, что установление нормативов допустимого уровня глицидиловых эфиров в техрегламентах ЕАЭС - новое существенное требование. "В соответствии с порядком разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов союза при включении в техрегламенты таких нормативов не допускается каких-либо ускоренных процедур, - пояснила она. - При этом обязательно проведение публичного обсуждения, оценки регулирующего воздействия и внутригосударственного согласования".

"Что касается работ по установлению нормативов допустимого уровня глицидиловых эфиров в техрегламентах, то ее ведет комиссия совместно с уполномоченными органами государств - членов союза. Ответственный разработчик большинства техрегламентов по пищевой продукции - Российская Федерация", - напомнила Ия Малкина.

"Нормы по ограничению допустимого уровня уже включены в проект изменений к техрегламенту на масложировую продукцию. Документ прошел публичное обсуждение, доработан по его итогам и внесен Минсельхозом России в комиссию во второй половине ноября текущего года для дальнейшего рассмотрения. Идет работа над изменениями в техрегламенты "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания", - добавила помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-