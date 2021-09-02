ЕЭК сформирует рабочую группу по климатической повестке

2 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия уже в сентябре намерена сформировать рабочую группу по вопросам климатической повестки. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ия Малкина напомнила: Еврокомиссия в июле заявила о проекте трансграничного углеродного регулирования. Он предусматривает взимание сборов с импортируемых Европейским союзом товаров в зависимости от их углеродного следа. Переходный период будет действовать с 1 января 2023 года до конца 2025 года, с 2026-го механизм вступит в силу.

"На ЕС приходится порядка 40% внешней торговли ЕАЭС. Евразийский межправительственный совет в этом контексте поручил ЕЭК сформировать рабочую группу высокого уровня, которая займется сближением позиций стран ЕАЭС по климатической повестке, - отметила представитель ЕЭК. - Она также проработает вопрос создания в ЕАЭС банка климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся учета углеродного следа. Это необходимо для стимулирования природоохранной деятельности в ЕАЭС и повышения конкурентоспособности наших предприятий".

"Комиссия готова приступить к работе по формированию этой группы, этот вопрос планируется рассмотреть на ближайшем заседании Коллегии ЕЭК в сентябре", - сообщила Ия Малкина. Она также подчеркнула, что вопрос климатической повестки является одним из приоритетов для ЕЭК.-0-