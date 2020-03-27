ЕЭК систематизировала принятые в странах ЕАЭС меры в связи с распространением COVID-19

27 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия систематизировала и опубликовала на своем сайте в одном разделе все национальные меры, принятые государствами Евразийского экономического союза в связи с распространение COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Евразийская экономическая комиссия проводит регулярный мониторинг национальных мер, принимаемых странами Евразийского экономического союза для преодоления последствий распространения коронавирусной инфекции, - отметили в пресс-службе. - В условиях быстрого распространения коронавируса в мире правительства и национальные (центральные) банки государств ЕАЭС вырабатывают административные, налоговые, таможенно-тарифные, денежно-кредитные и финансовые меры поддержки населения и бизнеса".

Данные публикуются в соответствии с компетенцией созданного 19 марта ЕЭК временного координационного совета по мониторингу ситуации, связанной с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, и выработке мер оперативного реагирования. "На сайте ЕЭК на постоянной основе будет актуализироваться информация о мерах стран ЕАЭС", - подчеркнули в пресс-службе.-0-