ЕЭК смягчила введенный из-за коронавируса запрет на экспорт некоторых средств защиты

30 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии смягчила ограничения на экспорт некоторых товаров, введенный в Евразийском экономическом союзе в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил представитель торгового блока ЕЭК.

"Смягчение коснулось, в частности, вывоза в третьи страны некоторых видов тканей и дезинфицирующих средств", - пояснили в ЕЭК.

"Промышленность стран - членов союза в короткие сроки смогла резко нарастить производство необходимых средств защиты, что позволило не только полноценно снабжать внутренний рынок, но и осуществлять поставки нуждающимся странам вовне, - прокомментировал принятое решение член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. - Тем самым мы придерживаемся международного принципа открытости торговли и содействуем борьбе с коронавирусом в мире. Сегодняшнее решение по смягчению ограничений по экспорту таких товаров первое, но не последнее".

В частности, добавили в торговом блоке ЕЭК, сейчас стороны приступили к обсуждению вопроса о вывозе защитных масок из ЕАЭС.

Напомним, 24 марта Коллегия ЕЭК в целях стабилизации ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции и нехваткой средств индивидуальной защиты, приняла решение ввести временный запрет на вывоз с таможенной территории ЕАЭС средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и материалов. Список товаров включает в себя вату, марлю, бинты, маски, полумаски, респираторные маски, респираторы, фильтры для индивидуальной защиты органов дыхания, защитные очки, дезинфицирующие средства, некоторые виды одежды и сопутствующие аксессуары, а также перчатки. Данная мера действует с 5 апреля по 30 сентября 2020 года.-0-