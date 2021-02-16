ЕЭК снизила пошлину на ввоз оборудования для выращивания лососевых рыб

16 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии снизила ставки ввозных таможенных пошлин на рыбоводные садки для выращивания лососевых с 15% до 0% сроком на один год, сообщил БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

Производство оборудования необходимого технологического уровня для разведения рыбы в Евразийском экономическом союзе отсутствует. "Решение направлено на обновление материально-технической базы рыбоводных хозяйств в целях обеспечения продовольственной безопасности государств - членов ЕАЭС, увеличения объемов промышленного выращивания рыбы семейства лососевых, а также повышения доли рыбы, произведенной предприятиями ЕАЭС, на внутреннем рынке", - прокомментировал меру директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на рыбоводные садки ранее применялась в ЕАЭС с 23 сентября 2018 года по 31 декабря 2019-го. В период действия данной меры сэкономленные средства были инвестированы в производство рыбы лососевых пород, что позволило увеличить объем выпускаемой продукции в ЕАЭС в 2019-2020 годах более чем на 30% по сравнению с показателем 2017 года.-0-