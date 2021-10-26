ЕЭК снизила таможенную пошлину на отдельные виды кормов для рыбы лососевых пород

26 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии снизила ставку ввозной таможенной пошлины на отдельные виды кормов для рыбы с 5% до 3%, сообщили БЕЛТА в торговом блоке ЕЭК.

Данная мера будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно. "Решение направлено на увеличение объемов промышленного выращивания рыбы семейства лососевых в странах Евразийского экономического союза, а также развитие производства продукции аквакультуры", - отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян. Он также напомнил о том, что в соответствии с рекомендацией Коллегии ЕЭК в ЕАЭС был предложен для реализации комплекс мер по развитию сотрудничества в сфере аквакультуры, затрагивающий обновление материально-технической базы рыбоводных организаций, а также создание и развитие мощностей по производству специализированных кормов для рыбы.

"Решение о снижении ставки ввозной таможенной пошлины на отдельные виды кормов для рыбы вступает в силу с 2 января 2022 года", - добавили в ЕЭК.-0-