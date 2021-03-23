ЕЭК согласовала Беларуси продление срока госрегулирования цен на социально значимые товары

23 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня на заседании согласовала Беларуси продление срока госрегулирования цен на социально значимые товары. Об этом сообщила на своей странице в Facebook помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, информирует БЕЛТА.

"На 17 товарных позиций срок продлевается до 29 июня с 1 апреля, т.е. на 90 дней. Это и на свежемороженую рыбу, мясо, молоко и молочные продукты, сахар, гречку и другие товары. Весь перечень прописан в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси от 28 декабря 2020 года №83. Также продлен срок на рыбные консервы на 41 день - с 20 мая по 29 июня включительно", - написала Ия Малкина.

Договор о ЕАЭС предусматривает, что государства могут вводить ценовое регулирование на отдельные виды товаров в исключительных случаях.

"По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продовольствие в январе 2021 года выросли на 8,8% по сравнению с январем 2020 года. Это коснулось и товаров, относящихся к критическому импорту для Беларуси. Также страна столкнулась с негативной ситуацией с поставками продовольствия в связи с эпидемиологической ситуацией", - пояснила помощник председателя Коллегии ЕЭК.

"Отмечу, что введение временных мер не создало барьера для входа на рынок Беларуси для других стран ЕАЭС", - добавила Ия Малкина.-0-