ЕЭК согласовала госрегулирование цен на медицинские маски и дезинфицирующие средства в Беларуси

7 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала продление срока госрегулирования цен на средства защиты органов дыхания - маски, предназначенные для индивидуального применения, - и дезинфицирующие средства в Беларуси на 90 дней: с 7 июля до 4 октября этого года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.

"Ранее в Беларуси на 90 дней (с 8 апреля по 6 июля 2020 года) было введено временное государственное регулирование цен на указанные товары, - напомнили в пресс-службе. - В частности, меры госрегулирования включают установление предельного норматива рентабельности для организаций-производителей, предельной максимальной надбавки импортера, предельной максимальной оптовой надбавки к отпускной цене производителя (импортера), предельной максимальной торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя (импортера)".

Основанием для введения государственного регулирования цен на средства защиты послужило увеличение спроса на них. "Решение Коллегии ЕЭК поможет сохранить стабильные цены при их реализации на внутреннем рынке Беларуси, предотвратить необоснованное завышение цен производителями (импортерами)", - добавили в пресс-службе.-0-