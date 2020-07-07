ЕЭК согласовала госрегулирование цен на социально значимые товары в Беларуси до 15 октября

7 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала продление срока государственного регулирования цен на социально значимые товары в Беларусь на 90 дней - с 18 июля до 15 октября текущего года включительно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Ранее Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси ввело временное государственное регулирование цен на 26 товарных групп, включая мясо, рыбу, молоко, масло, куриные яйца и т.д. "Нужно было не допустить спекулятивного роста в стране цен на такие товары в связи с увеличением потребительского спроса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, а также введением рядом государств ограничительных мер, связанных с проведением санитарно-карантинных мероприятий, закрытием границ и др.", - отметили в пресс-службе.

После введения ценового регулирования ситуация на потребительском рынке Беларуси стабилизировалась, констатировали в ЕЭК. "Учитывая, что в период действия госрегулирования цен обращений от государств-членов о несогласии с решением Беларуси в Комиссию не поступало, ЕЭК поддержала предложение белорусской стороны", - добавили в пресс-службе.-0-

ЕЭК согласовала госрегулирование цен на медицинские маски и дезинфицирующие средства в Беларуси "Ранее в Беларуси на 90 дней (с 8 апреля по 6 июля 2020 года) было введено временное государственное регулирование цен на указанные товары", - напомнили в пресс-службе ЕЭК.