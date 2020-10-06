ЕЭК согласовала госрегулирование цен на социально значимые товары в Беларуси до 31 декабря

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала продление срока государственного регулирования цен на социально значимые товары в Беларуси на 77 дней - до 31 декабря 2020 года включительно. Об этом написала на свой странице в Facebook помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, сообщает БЕЛТА.
"Коллегия комиссии продлила срок государственного ценового регулирования в Беларуси на социально значимые товары на 77 дней - до 31 декабря 2020 года включительно. В перечень вошли такие товары, как рыба, сливочное масло, мука, рис, хлеб, мясо, сыры, молоко, детское питание и другие", - рассказала Ия Малкина.
Как сообщалось, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси постановлением от 15 апреля 2020 года №30 ввело государственное регулирование цен на социально значимые товары на 90 дней. В июле по согласованию с Коллегией ЕЭК срок действия постановления был продлен еще на 90 дней.-0-