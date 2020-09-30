ЕЭК согласовала продление госрегулирования цен на гречку в Беларуси

30 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала продление срока государственного регулирования цен на гречневую крупу в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Ранее с целью сдержать рост цен на социально значимый товар в Беларуси на 90 дней (с 1 ноября 2019 года по 29 января 2020 года) было введено временное государственное регулирование цен на гречневую крупу путем ограничения уровня предельной максимальной торговой надбавки до 25% от стоимости товара, - напомнили в пресс-службе. - Введение государственного ценового регулирования было обусловлено сокращением валового сбора гречихи в России и, как следствие, ростом цен на гречневую крупу. В 2020 году ценовое регулирование дважды продлевалось по согласованию с ЕЭК и действует в настоящий момент вплоть до 30 сентября 2020 года".

27 августа этого года в комиссию поступило обращение председателя Совета ЕЭК Игоря Петришенко с предложением продлить Беларуси срок ценового регулирования до 31 декабря 2020 года включительно.

"Принятое решение Коллегии ЕЭК способствует обеспечению доступности социально значимого продукта для населения", - подчеркнули в пресс-службе.-0-