ЕЭК согласовала продление срока госрегулирования цен на социально значимые товары в Беларуси

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии согласовано продление в Беларуси государственного регулирования цен на социально значимые товары до 23 сентября 2021 года включительно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Основанием для введения таких мер является рост мировых цен на продовольствие, а также сырье для социально значимых товаров, вызванный введением рядом государств ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции, проведением санитарно-карантинных мероприятий, закрытием границ", - отметили в пресс-службе.

В ЕЭК напомнили, что 1 января 2021 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси ввело временное государственное регулирование цен на ряд социально значимых товаров, включая молочные продукты, мясо, сливочное и подсолнечное масло, детское питание, картофель, крупы и другие продукты. Мера была введена с целью не допустить спекулятивного роста цен в стране на социально значимые товары в связи с увеличением потребительского спроса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. В марте текущего года на основании обращения в ЕЭК заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко срок госрегулирования цен на эти товары был продлен решением Коллегии ЕЭК до 29 июня 2021 года.-0-