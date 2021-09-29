ЕЭК согласовывает ответные меры стран ЕАЭС на санкции Запада, их представят на саммите глав государств

29 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия согласовывает ответные меры стран Евразийского экономического союза на санкции Запада, их представят на саммите глав государств ЕАЭС. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время торговый блок комиссии ведет активную работу по согласованию со сторонами проекта перечня возможных мер реагирования на экономическое давление, оказываемое третьими странами на государства союза, - сказала Ия Малкина. - Главам государств планируется представить меры, которые получат максимальную поддержку государств-членов".

Официальный представитель ЕЭК обратила внимание, что речь идет о согласованном применении ответных мер исключительно в целях защиты экономических интересов ЕАЭС.

"Добавлю, что в наибольшей степени все предложенные меры поддерживает Республика Беларусь, которая сейчас испытывает серьезное давление со стороны США, Евросоюза и Великобритании", - отметила Ия Малкина.-0-

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