ЕЭК совершенствует требования безопасности к выпускаемой продукции

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снятие барьеров и ограничений на рынке Евразийского экономического союза, установление новых требований к выпускаемой в обращение продукции, дальнейшее обеспечение ее безопасности и соответствия современному научно-техническому уровню - эти темы стали основными на заседании Консультативного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, состоявшегося под председательством члена Коллегии (министра) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктора Назаренко, сообщили БЕЛТА в ЕЭК.

Одобрены для рассмотрения Коллегией ЕЭК согласованные государствами союза проект техрегламента ЕАЭС "О безопасности высоковольтного оборудования", а также проект изменений в техрегламент ЕАЭС "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением". Проект изменений предусматривает введение новых терминов, уточнение отдельных положений техрегламента, внесение технических правок с учетом практики его применения.

Для обеспечения реализации союзных техрегламентов "О безопасности машин и оборудования" и "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" одобрены для рассмотрения Коллегией ЕЭК изменения в перечни стандартов.

Члены Консультативного комитета в целом одобрили для рассмотрения Коллегией ЕЭК проекты изменений в программы по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов к техрегламентам союза "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе".

В сфере применения санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер решено направить на Коллегию ЕЭК проект решения Совета ЕЭК "О внесении изменений в решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318", предусматривающий корректировку этого документа в части внесения правок юридическо-технического характера. Кроме того, поддержано утверждение в новых редакциях ряда документов, которые регламентируют деятельность созданных при Консультативном комитете подкомитетов по санитарным, ветеринарно-санитарным и фитосанитарным мерам, а также экспертных, рабочих и временных рабочих групп в сфере карантинных фитосанитарных мер.-0-