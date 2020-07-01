ЕЭК указала России на неправомерность ограничений поставок белорусской говядины

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия указала России на неправомерность ограничений поставок и транзита белорусской говядины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"По итогам заседания Коллегии ЕЭК 30 июня принято решение уведомить Россию о необходимости исполнения права Евразийского экономического союза. Действия Россельхознадзора по запрету поставок в Россию и перемещения через ее территорию в государства - члены союза говядины, произведенной некоторыми белорусскими предприятиями, коллегия квалифицирует как барьер на внутреннем рынке ЕАЭС", - отметили в пресс-службе.

В ходе мониторинга выявлено, что поставки в Россию белорусской говядины приостановлены Россельхознадзором с конца 2019 года.

"Согласно праву союза ветеринарный контроль при перемещении подконтрольных товаров всеми видами транспорта в пределах таможенной территории ЕАЭС осуществляется уполномоченными органами государства-члена при их производстве и погрузке", - указали в ЕЭК.-0-