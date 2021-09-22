ЕЭК улучшила прогноз по ВВП ЕАЭС

22 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия улучшила прогноз по валовому внутреннему продукту Евразийского экономического союза. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Департамент макроэкономической политики комиссии улучшил прогноз по ВВП союза, - сказала Ия Малкина. - В 2021 году в ЕАЭС ожидается рост ВВП на 4,1% после сокращения на 2,9% в 2020 году. Ранее прогнозировался рост на 3,8%".

По словам представителя ЕЭК, экономики Казахстана и России уже достигли допандемического уровня и, предположительно, вырастут примерно на 4% по итогам года. В Армении и Кыргызстане восстановление экономической активности займет больше времени и завершится в течение 2022 года, в этих странах в текущем году ожидается рост ВВП на 4% и 3,8% соответственно.

"ВВП Беларуси по итогам первого полугодия вырос на 3,3%, однако из-за усиления ограничительных мер со стороны ряда стран экономический рост во втором полугодии немного замедлится и составит по итогам 2021 года 2,5%", - отметила Ия Малкина.

ВВП ЕАЭС в первом полугодии почти достиг $900 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 4,5%.-0-