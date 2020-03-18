ЕЭК упростила ввоз в ЕАЭС каруселей и аттракционов

18 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия упростила ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза каруселей и аттракционов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Коллегия ЕЭК дополнила перечень товаров, в отношении которых таможенные органы принимают решения о классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном виде. Речь идет о каруселях, качелях, тирах и прочих аттракционах, а также передвижных цирках, театрах и зверинцах.

"Тем самым созданы условия для таможенного декларирования этих товаров в соответствии со статьей 117 Таможенного кодекса союза, где определен ряд особенностей, - пояснили в ЕЭК. - В частности, товар в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном, который перевозится через союзную границу в виде отдельных компонентов в течение установленного периода, может декларироваться путем подачи нескольких деклараций в отношении компонентов такого товара с указанием классификационного кода готового изделия. Таким образом, принятое решение позволит снизить временные затраты и финансовые издержки предпринимателей при декларировании каруселей, качелей, передвижных зверинцев и других товаров".-0-