ЕЭК установила антидемпинговую пошлину на гербициды из Великобритании

26 мая, Москва /Эдуард Пивовар- БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии установила антидемпинговую пошлину на гербициды из Великобритании, сообщил корреспонденту БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

"Коллегия ЕЭК дополнила перечень мест происхождения гербицидов, в отношении которых Евразийским экономическим союзом применяется антидемпинговая пошлина, Великобританией, - сказал представитель ЕЭК. - Нормы предыдущей редакции документа распространялись только на страны Европейского союза".

Необходимость внесения изменений связана с тем, что решением Коллегии ЕЭК от 29 мая 2018 года антидемпинговая мера была введена для химикатов, ввозимых из стран, входящих в ЕС. На тот момент Великобритания являлась членом этого объединения. Однако 31 января 2020 года страна прекратила свое членство в Евросоюзе.

Согласно решению Коллегии ЕЭК от 29 мая 2018 года в отношении гербицидов из Евросоюза применяется антидемпинговая пошлина в размере от 27,47% до 52,23%. Мера установлена сроком на 5 лет и не применяется для производителей гербицидов под товарными знаками BASF и Syngenta, принявших на себя ценовые обязательства.-0-