ЕЭК установила антидемпинговую пошлину на рессоры из КНР

16 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня приняла решение о введении антидемпинговой пошлины в отношении рессор и листов для них, происходящих из Китая, сообщил БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

Мера вводится сроком на пять лет, размер пошлины составит 14,11% от таможенной стоимости. Данная продукция используется в производстве и ремонте грузового автомобильного транспорта, грузопассажирского транспорта, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов, карьерной, строительной и дорожно-строительной техники.

Соответствующее расследование было проведено Департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК. Информация, полученная во время него, позволила сделать выводы о наличии демпингового импорта рессор из КНР, а также материального ущерба отрасли экономики государств - членов Евразийского экономического союза.

"Применение антидемпинговой меры позволит защитить внутренний рынок от неблагоприятного воздействия недобросовестной конкуренции со стороны китайских компаний, будет содействовать устойчивому производству аналогичного товара в союзе, что, в свою очередь, повлечет увеличение налоговых отчислений в бюджеты государств-членов и стабильное обеспечение потребителей рессорами", - прокомментировал принятое решение член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. По его словам, будет проводиться мониторинг ценовой ситуации на рынках всех государств - членов ЕАЭС.-0-