ЕЭК установила антидемпинговые пошлины на оцинкованный прокат из Украины и КНР

3 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на оцинкованный прокат, произведенный в Украине и Китае и ввозимый на территорию Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Введены антидемпинговые пошлины на пять лет в размере от 12,69% до 23,9% от таможенной стоимости для производителей оцинкованного проката из КНР и Украины", - отметили в ЕЭК.

Решение принято после проведенного ЕЭК антидемпингового расследования в отношении оцинкованного проката из КНР и Украины. "По итогам расследования выявлено наличие демпингового импорта, - пояснили в пресс-службе. - Разница между стоимостью товара на рынке ЕАЭС и в государстве-экспортере (демпинговая маржа) составила в отношении разных китайских компаний от 12,69% до 17%. В отношении украинских производителей - 23,9%. Такая ценовая политика предпринимателей из КНР и Украины привела к негативным последствиям для изготовителей из ЕАЭС".

Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования. "Применение антидемпинговой меры положительно скажется на экономике предприятий ЕАЭС", - добавили в ЕЭК.-0-