ЕЭК установила нулевую ввозную пошлину на кислоту для производства полиэфирных нитей и пластика

18 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня принял решение установить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении терефталевой кислоты и ее солей в размере 0% по март 2024 года, сообщили БЕЛТА в торговом блоке ЕЭК.
"Мера вводится для восполнения дефицита в сырье на внутреннем рынке Евразийского экономического союза и удовлетворения потребностей предприятий, занимающихся производством полиэтилентерефталата", - пояснила замдиректора Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Наталия Самойлова.
Полиэтилентерефталат в основном используется при производстве полиэфирных волокон и нитей, а также преформ для изготовления пластиковых бутылок, пленок и упаковочной тары для пищевой промышленности.
В настоящее время в отношении терефталевой кислоты и ее солей ставка ввозной таможенной пошлины в ЕАЭС установлена в размере 5% от таможенной стоимости.
Решение Совета ЕЭК вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.
Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости применялась в отношении терефталевой кислоты и ее солей с 2015 года по 31 декабря 2021-го.-0-