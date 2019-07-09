ЕЭК установила порядок введения в действие изменений в техрегламент на парфюмерию и косметику

9 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установила порядок введения в действие изменений в технический регламент "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

В частности, коллегия определила сроки действия документов об оценке соответствия парфюмерно-косметической продукции требованиям техрегламента, выданных или принятых до вступления в силу изменений. "Предусмотрена возможность производства и выпуска в обращение парфюмерии и косметики, изготовленных в период действия этих документов, в течение срока их годности. Кроме того, до окончания срока действия документов предприниматели смогут продавать такие товары на едином рынке ЕАЭС в течение сроков их годности", - пояснили в ЕЭК.

Изменения в техрегламент "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" вступят в силу 6 мая 2020 года. "Они касаются актуализации требований к ингредиентному составу парфюмерно-косметической продукции, уточняют требования к значению водородного показателя (рН), требования по микробиологическим показателям для парфюмерно-косметической продукции с микробиологически низким риском, требования к маркировке, устанавливают общие критерии обоснованности заявлений, сделанных в отношении потребительских свойств парфюмерно-косметической продукции", - добавили в пресс-службе.-0-