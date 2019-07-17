ЕЭК установила пошлину на ввоз бетономешалок

17 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия установила ввозную пошлину на отдельные виды бетономешалок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Коллегия ЕЭК приняла решение повысить с 0% до 5% ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов бетономешалок и растворосмесителей (код 8474 31 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС) сроком на два года. Такое решение принято по итогам рассмотрения предложения России. Оно направлено на поддержку и защиту интересов производителей бытовых бетономешалок и растворосмесителей в странах союза", - пояснили в пресс-службе.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2847 BYN
|2.275 BYN
|2.28 BYN
|USD
|2.0309 BYN
|2.03 BYN
|2.033 BYN
|RUB
|3.2347 BYN
|3.222 BYN
|3.232 BYN