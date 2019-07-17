ЕЭК установила пошлину на ввоз бетономешалок

17 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия установила ввозную пошлину на отдельные виды бетономешалок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Коллегия ЕЭК приняла решение повысить с 0% до 5% ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов бетономешалок и растворосмесителей (код 8474 31 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС) сроком на два года. Такое решение принято по итогам рассмотрения предложения России. Оно направлено на поддержку и защиту интересов производителей бытовых бетономешалок и растворосмесителей в странах союза", - пояснили в пресс-службе.-0-