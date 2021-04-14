ЕЭК установила признаки ограничения конкуренции агрегаторами такси на рынке ЕАЭС

14 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия установила признаки ограничения конкуренции агрегаторами такси на рынке Евразийского экономического союза. Об этом сообщил сегодня на брифинге директор Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич по итогам проведенного в комиссии совещания с участием представителей отраслевых ассоциаций, таксомоторных парков и водителей такси государств ЕАЭС по вопросам возможных нарушений общих правил конкуренции на трансграничном рынке предоставления услуг доступа к сервису агрегаторов такси, передает корреспондент БЕЛТА.

Алексей Сушкевич констатировал, что рынок такси, особенно в крупных городах, в последние годы радикально изменился. Ключевое изменение - появление агрегаторов такси.

"Нас настораживает, что цена на этом рынке складывается не в результате взаимодействия того, кто услугу получает, и того, кто услугу предоставляет, то есть пассажира и водителя, цена определяется на рынке некой третьей силой по непонятным нам алгоритмам, - указал он. - Можно говорить либо о координации цен на этом рынке, о задании единой цены для всего рынка, по которой осуществляется услуга перевозки, либо говорить о манипулировании рынком. То есть ситуация, когда есть некая третья сила, определяющая цены на этом рынке, исходя из своих соображений, которые не связаны с потребительской ценностью услуги пассажирской перевозки такси, со спросом и предложением".

Представитель ЕЭК подчеркнул, что ясной ценовой конкуренции между самими агрегаторами такси не наблюдается. "Признаки ограничения конкуренции нами установлены", - заявил он.

По данным ЕЭК, 90% рынка перевозок такси скорее всего находятся в тени. "В тени не в том плане, что кто-то скрывается от закона, а в том плане, что нормативное регулирование запаздывает за развитием реальных отношений на рынке, - уточнил Алексей Сушкевич. - Это очень большая проблема, когда нет должного вмешательства государств. Об этом нам говорили и сами водители, и представители таксопарков. Отношения в принципе не урегулированы. А когда отношения не урегулированы, трудно отделить тех, кто работает честно и по правилам, от тех, кто, скажем так, представляет из себя классического безбилетника: пользуется благами, но ничего не вносит в общий котел".

Директор департамента отметил, что эта неурегулированность приводит к тому, что фиксируются случаи, когда водители оказывают услуги по чужим документам, они не проходят необходимое медицинское освидетельствование, перерабатывают, нарушаются требования безопасности перевозок. Отдельные агрегаторы такси вообще не зарегистрированы на территории ЕАЭС, соответственно не платят налогов и не несут никаких обязательств.

Алексей Сушкевич сообщил, что на основе установленных фактов ЕЭК в марте начала проведение соответствующего расследования. В случае выявления картельного сговора, ЕЭК может наложить штраф, размер которого достигает 15% годовой выручки участников такого картеля. Кроме того, странам ЕЭС могут быть предложены рекомендации по изменению законодательства в сфере услуг такси.-0-