ЕЭК установит нулевую пошлину на ввоз бензилового спирта и комплектующих для электроинструментов

8 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила обнуление ввозных таможенных пошлин на сырье для пищевых ароматизаторов и комплектующие для электроинструментов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Коллегия Евразийской экономической комиссии 7 апреля рассмотрела и одобрила проект решения Совета ЕЭК, который предусматривает снижение с 5% до 0% сроком на два года ставок ввозных таможенных пошлин единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении бензилового спирта, ванилина (4-гидрокси-3-метоксибензальдегид) и этилванилина (3-этокси-4-гидроксибензальдегид), используемых в производстве пищевых ароматизаторов", - отметили в пресс-службе.

Данная мера необходима, чтобы снизить себестоимость производства пищевых ароматизаторов на предприятиях стран ЕАЭС, увеличить его объемы и долю отечественных ароматизаторов, изготовленных с использованием импортных ингредиентов, на внутреннем рынке, а также улучшить конкурентные условия на внутреннем рынке.

"В дальнейшем вопрос планируется рассмотреть на Совете ЕЭК и принять соответствующее решение. Оно вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования и будет действовать по 30 июня 2022 года", - пояснили в ЕЭК.

Кроме того, Коллегия ЕЭК приняла решение о снижении на отдельные виды комплектующих для производства ручных электроинструментов (зубчатые передачи, прочие переключатели и щетки) до 0% ставок ввозных таможенных пошлин на два года. "Эта мера поможет поддержать производителей электроинструментов союзных государств, повысить их конкурентоспособность на внутреннем рынке, увеличить объемы производства, расширить ассортимент производимого электроинструмента", - подчеркнули в ЕЭК.-0-