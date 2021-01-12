ЕЭК утвердила критерии добросовестной деловой практики в торговле в ЕАЭС

12 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня утвердила рекомендации, которые включают принципы и критерии добросовестной деловой практики в отношении потребителей розничной торговли, в том числе электронной, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Документ принят в рамках реализации стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года. "Бизнес может использовать рекомендации как основу для выработки правил ответственного делового поведения, ориентированного на потребителя", - пояснили в пресс-службе.

К принципам добросовестности предпринимателей отнесены сохранение баланса интересов сторон и недопущение ущерба интересам потребителя; равное, недискриминационное обслуживание потребителей; достоверность и своевременность предоставления информации о товарах и продавце и обеспечение доступности информации для потребителя; минимизация рисков причинения вреда здоровью или имуществу потребителей; недопустимость использования продавцом преимуществ своего положения перед потребителем; конфиденциальность и защита персональной информации потребителя; беспрепятственное осуществление гражданских прав, их защиты; ответственность продавца; обеспечение прав и законных интересов потребителей в электронной торговле на уровне не ниже, чем для других форм торговли.

"Среди условий, ущемляющих права потребителей и недопустимых в договорах с ними, - изменение условий договора или стоимости товара продавцом в одностороннем порядке; ограничение права потребителя на обмен или возврат товара, проданного посредством электронной торговли, или товара, приобретенного в рамках маркетинговых акций; использование агрессивной рекламы и прочее, - отметили в ЕЭК. - Включение таких условий в законодательство государств-членов повысит уровень защиты прав потребителей и гармонизирует национальное законодательство в этой сфере".-0-