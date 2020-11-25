ЕЭК утвердила методики оценки племенной ценности отдельных видов сельхозживотных

25 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила методики оценки племенной ценности отдельных видов сельскохозяйственных животных. Об этом сообщила сегодня во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Утвердили методики оценки племенной ценности таких сельхозживотных, как крупный рогатый скот и свиньи, - сказала Ия Малкина. - Например, одна из методик описывает, как правильно определить генетический потенциал коров и быков по молочным признакам. Полученные данные в дальнейшем используют для отбора и размножения особей с более высоким потенциалом".

Методики ускорят рост генетического потенциала животных в ЕАЭС, а объемы производства конкурентоспособной племенной продукции вырастут. "Чтобы фермеры успели внедрить методики в процессы производства, установили переходный период, который будет действовать в течение двух лет с даты вступления решения в силу", - добавила Ия Малкина.-0-